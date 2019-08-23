Обнаружена "капсула времени" с точными предсказаниями будущего

Раскопки проходили в деревне Хелсби Хилл

"Капсула времени", зарытая 22 года назад в британской деревне Хелсби Хилл, извлечена на свет. В 1990-х годах шестеро подруг решили оставить себе "привет из детства".

15-летние Кейти Винн, Джемма Линч, Эмма Пейдж, Шан МакГрири, Джемма Албистон и Джемма Рафседж поместили в капсулу постеры любимых артистов и отрывки из личных дневников. Кроме того, в контейнер спрятали и листочки с предсказаниями о дальнейшей судьбе каждой из них.

Девочки описали своих будущих женихов, а также рассуждали о том, какой они видят свою карьеру. Вскрыть капсулу подруги намеревались спустя 10 лет. Но обстоятельства сложились так, что собраться вместе они смогли лишь спустя 22 года.

Точность оставленных в "капсуле времени" предсказаний удивила 37-летних британок. МакГрири нашла работу в офисе, Пейдж стала учительницей, а Албистон посвятила жизнь работе с животными - стала парикмахером для собак, пишет Mirror. А Линч просто в восторге от того, что нарисованное ее подругами более 20 лет назад свадебное платье невероятно похоже на наряд, который она приобрела к своему бракосочетанию.