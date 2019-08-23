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Зеленского пообещали взорвать в воскресенье

10:59
  • пятница
  • 23 августа 2019

Полиция ищет бомбу

Сообщение о минировании дома родителей Владимира Зеленского в Кривом Роге поступило в полицию. Взорвать бомбу неизвестный пообещал 24 или 25 августа. По словам анонима, это не единственный объект, который взлетит на воздух.
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"Анонимное сообщение пришло в одну из служб столицы. В нем указывалось о минировании большого количества объектов в Киеве. Помимо этого неизвестный сообщил, что взрыв произойдет на выходных (24-25 августа) в доме родителей действующего президента Украины", - сообщило издание"Первый городской".

Ответственность за ложные сообщения о минировании на Украине ужесточили еще в 2012 году. Нарушителям закона грозит от 6 до 8 лет заключения. Тем не менее, подобные звонки довольно часто раздаются в экстренных службах.

Бомбу в доме родителей действующего президента Украины уже как-то раз искали. Это было не так давно – в июле, во время визита Владимира Зеленского в Кривой Рог, напоминает РИА Новости.

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