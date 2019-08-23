Тарасова объяснила провал Сотниковой и Липницкой

Это ошибка тренеров

Татьяна Тарасова нашла причину столь скорого завершения карьеры Аделины Сотниковой и Юлии Липницкой. По мнению заслуженного тренера, в этом вина наставников, у которых не было четкого плана на период после сочинской Олимпиады.

Сотникова и Липницкая – чемпионки Игр в Сочи 2014 года – неожиданно сошли со сцены. Что касается Аделины, то ее готовили к долгой карьере – но что-то пошло не так. Тренер не должен был отпускать спортсменку в самостоятельно плавание, уверена Тарасова.

"Она никогда не была в самостоятельном плавании, ее просто-напросто не успели этому научить. Могу ошибаться, но мне кажется, что изначально Лена Буянова готовила эту спортсменку не на одно четырехлетие и не на одну победу. Просто после тех Игр все, что творилось вокруг Сотниковой, было немножко похоже на всеобщее сумасшествие", - цитирует заслуженного тренера "Р-Спорт".

По мнению Тарасовой, то же самое происходило вокруг Юлии Липницкой. Спортсменка добилась большого успеха – и вокруг нее мгновенно столпились советчики, которые лучше тренера знают, как и что нужно делать. А у наставника к этому времени не остается сил, чтобы контролировать этот процесс.

"Вот и тогда, считаю, ни у Буяновой, ни у Тутберидзе не оказалось четкого плана, по которому можно было бы строить дальнейшую работу, чтобы не выпускать ситуацию из рук. К сожалению, такие вещи всегда начинаешь понимать с опозданием", - сказала Татьяна Анатольевна.

Аделина Сотникова - четырехкратная победительница чемпионата России, двукратная вице-чемпионка Европы и олимпийская чемпионка Сочи-2014 в личном турнире. На официальных соревнованиях в последний раз спортсменка появилась в сезоне 2015-16. После этого не выступала, хотя о завершении карьеры официально не объявляла.

Юлия Липницкая объявила о завершении карьеры в сентябре 2017 года. Чемпионка Европы и вице-чемпионка мира, олимпийская чемпионка Сочи-2014 в командном турнире.