Кличко выпил за преданного им друга

Мэр Киева опровергает близкие отношения с бизнесменом

Виталий Кличко напрасно пытался откреститься от дружбы с бизнесменом Вадимом Столаром. Видео, на котором мэр Киева и новоизбранный депутат Верховной рады от "Оппозиционной платформы - За жизнь" выпивают за одним столом, появилось в Сети.

"Здорово, что друзья все собрались. Вадим Михалыч, спасибо тебе большое, что собрал всех друзей", - сказал киевский мэр столицы, положив руку на руку сидевшего слева Столара. Ролик появился в в Telegram-канале "Легитимный".

За столом с Кличко тот самый Столар, которого мэр столицы упоминал в интервью изданию LB.ua, которое он дал в начале месяца.

"Я знаком с тысячами людей. Друзей у меня... пальцев одной руки хватит. Поэтому я не назову Столара другом. Он - не мой друг, не чиновник Киевской городской администрации и не депутат Киевсовета. Столар - бизнесмен, у него какие-то свои проекты", - заявил мэр Киева.

Кличко возмутился высказываниями некоторых украинских политиков, которые обвиняют градоначальника в том, что он отстаивает интересы некоторых застройщиков – в том числе упомянутого предпринимателя. Киевский мэр, по его словам, знаком со всеми застройщиками. Но говорить о каком-то интересе – просто манипуляция, утверждает градоначальник.

Ранее появились сообщения о том, что Вадима Столара "подвинули" с рынка недвижимости Киева. Администрация Зеленского рекомендовала Кличко других застройщиков.