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"Обзванивает всех звезд": вдова Караченцова готовится к важному событию

13:03
  • пятница
  • 23 августа 2019

Поргина обзванивает всех звезд

Осенью исполнится год с момента смерти Николая Караченцова. Его вдова Людмила Поргина все время посвящает подготовке к важной дате.

Как рассказала подруга актера - поэт и композитор Елена Суржикова, намечено несколько траурных  мероприятий. Так, 21 октября в родном театре Караченцова "Ленкоме" состоится вечер памяти актера.

"Сейчас его вдова Людмила Поргина обзванивает всех звезд и приглашает принять участие в этом концерте", - сообщила Суржикова. По ее словам, на вечере памяти прозвучат песни композиторов Максима Дунаевского, Владимира Быстрякова, которые в свое время исполнял Караченцов.

Через два дня после этого на Троекуровском кладбище на могиле актера установят памятник, который создал скульптор Илья Вьюев. "Он представляет собой сцену из рок-оперы "Юнона и Авось", тот ее момент, когда Николай Петрович на коленях пел финальную арию графа Резанова", - отметила Елена Суржикова.

Напомним, Николай Караченцов скончался 26 октября 2018 года. Легендарный артист не дожил сутки до своего 74-го дня рождения.

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