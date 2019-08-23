Британцы признали Крым российским

Крым – российский полуостров, с этим фактом постепенно смиряются даже непримиримые британцы. Фотография с фестиваля "Таврида" появилась на страницах издания The Guardian.

"Крым, Россия. Посетители приходят на пятый фестиваль "Таврида — АРТ" недалеко от города Судак", — подписан снимок.

Газета The Guardian известна своей непримиримой антироссийской позицией. Издание постоянно публикует материалы, критикующие Москву и осуждающие воссоединение Крыма с Россией.

Полуостров воссоединился с Россией по итогам референдума, который состоялся в марте 2014 года. Севастополь в результате стал городом федерального значения. Украинские власти, а также Запад итогов плебисцита не признают, напоминает "Газета.ру".