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Британцы признали Крым российским

12:33
  • пятница
  • 23 августа 2019

Крым – российский полуостров, с этим фактом постепенно смиряются даже непримиримые британцы. Фотография с фестиваля "Таврида" появилась на страницах издания The Guardian.
Зеленский получил инструкцию по признанию Крыма российским

"Крым, Россия. Посетители приходят на пятый фестиваль "Таврида — АРТ" недалеко от города Судак", — подписан снимок.

Газета The Guardian известна своей непримиримой антироссийской позицией. Издание постоянно публикует материалы, критикующие Москву и осуждающие воссоединение Крыма с Россией.

Полуостров воссоединился с Россией по итогам референдума, который состоялся в марте 2014 года. Севастополь в результате стал городом федерального значения. Украинские власти, а также Запад итогов плебисцита не признают, напоминает "Газета.ру".

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