В Москве обновят оснащение медицинских бригад скорой

В прошлом году в столице было обновлено 1,5 тысячи единиц оборудования

В Москве обновят оснащение выездных бригад скорой помощи. Речь идет о станции скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова, сообщили в столичном департаменте здравоохранения.

В ближайший год будут обновлены дефибрилляторы, электрокардиографы, аппараты искусственной вентиляции легких, а также мобильные реанимационные комплексы и инкубаторы для транспортировки новорожденных.

Для обучения сотрудников в симуляционных центрах появятся симуляторы автомобилей скорой помощи со всем оборудованием и манекенами для проведения сердечно-легочной реанимации взрослому человеку, ребенку и младенцу.

В столичном депздраве рассказали, что обновление оснащения бригад скорой помощи проводится регулярно. В 2018 году было обновлено около 1,5 тысячи единиц медицинского оборудования.