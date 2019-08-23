Путин сделал важное заявление после совещания по ДРСМД

Россия никогда не хотела, не хочет и не будет втягиваться в гонку вооружений, отметил президент

Президент Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза России заявил, что испытание ракеты, проведенное США, не было импровизацией, это очередное звено в цепи уже запланированных мероприятий. Глава государства поручил профильным министерствам проанализировать уровень угрозы, создаваемой действиями Вашингтона, и принять меры по симметричному ответу Москвы. Заявление Путина опубликовано на сайте Кремля.

"Это лишь подтверждает обоснованность проявленных нами ранее озабоченностей. Мы и ранее располагали сведениями, что США уже длительное время занимаются созданием запрещённого по ДРСМД оружия", - отметил Путин, добавив, что Вашингтон срежиссировал пропагандистскую кампанию о якобы несоблюдении Москвой положений договора.

"Как всем теперь очевидно, её единственной целью являлось прикрытие работ, проводимых Вашингтоном в нарушение Договора и изначальное намерение выйти из него", - указал российский лидер.

Путин в очередной раз отметил, что наша страна не собирается втягиваться в гонку вооружений. "Напомню, что Россия по расходам на оборону занимает достаточно скромное, седьмое место в мире после Соединённых Штатов Америки, Китайской Народной Республики, Саудовской Аравии, Великобритании, Франции и Японии", - добавил он.

Путин назвал истинные замыслы США: избавившись от установленных ограничений, развязать себе руки для развёртывания в различных регионах мира ранее запрещённых ракет.

Видео: Россия призвала США отказаться от гонки вооружений