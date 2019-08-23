Где деньги, Чан? Джеки Чан и Шварценеггер крупно задолжали российской компании

Речь идет о двухстах миллионах

Джеки Чан и Арнольд Шварценеггер задолжали "Русской фильм группе". Компания подала иск в Арбитражный суд Москвы. Она требует взыскать с китайской компании China Film Group, а также двух актеров более 216 миллионов рублей. Причина - неудачный старт проката в Китае сиквела "Вий 3D" под названием "Тайна печати дракона".

РФГ, вложившая деньги в производство фильма, проходит процедуру банкротства. А доход с картины компания получить не может. Китайская кинокомпания также занималась производством этой ленты, а звезды Голливуда исполнили в ней эпизодические роли.

Бюджет "Тайны печати дракона" - около 3 миллиардов рублей. За первые выходные в Китае лента собрала чуть больше 2 миллионов долларов - или 137 миллионов рублей. Картина должна была выйти в прокат еще в августе прошлого года, однако в России зрители смогут посмотреть ленту только в сентябре 2019-го.

Иск против Джеки Чана, Арнольда Шварценеггера и китайской компании продюсер фильма Алексей Петрухин считает бесперспективным. Он отметил, что 200 миллионов рублей, о которых идет речь, были выделены не частными инвесторами или компанией, а российским Фондом кино, пишут "Известия".