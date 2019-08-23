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Собянин осмотрел ход работ по благоустройству поймы реки Яузы

15:01
  • пятница
  • 23 августа 2019

Там завершается благоустройство

В Москве будет создан большой парк "Яуза". Это единый маршрут  протяжённостью более 30 километров - от МКАД до проспекта Мира и Лосиного острова, который свяжут с Ботаническим садом и ВДНХ. В пятницу ход строительных работ оценил мэр Москвы Сергей Собянин, передает "ТВ Центр".

Сейчас в районе поймы реки Яузы и реки Чермянки завершаются благоустроительные работы. Всё будет готово до конца лета. Озеленение проводили с учётом местной особенности. Здесь будут созданы спортивные и детские площадки, а также зоны отдыха.

Реконструируют сцену и амфитеатр "Певческого поля", где проходят концерты и музыкальные фестивали. Здесь заменят скамейки, отремонтируют стены, ступени и сцену.

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