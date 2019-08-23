"Победа" не пустила на борт пассажирку, которая летела на похороны

Скандал разгорелся из-за ручной клади

В Интернете шквал негодования набирает видео, как представители авиакомпании "Победа" не пускают на борт самолёта пассажирку, якобы из-за слишком большой ручной клади, передает "ТВ Центр".

Женщина хотела лететь на похороны родственницы в Чебоксары, но, несмотря на то, что она оставила пакеты, которые не понравились сотрудникам компании, а также на просьбы очевидцев, в самолёт её так и не пустили.

В самой компании уже выразили сожаление за случившееся, но отметили, что женщина сама виновата. Пришла на посадку с опозданием, да и габариты ручной клади были превышены.