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В Москве готовится к открытию самая большая в России школа

15:08
  • пятница
  • 23 августа 2019

По сути, это будет целый город детства и самых современных возможностей

В Москве скоро откроется самая большая в России школа. Её построили на территории бывшей промзоны "ЗИЛ". Масштабы поражают. Здесь одновременно смогут учиться до 2 с половиной тысяч детей.

Школьная территория размером в 7 футбольных полей,  учебные корпуса площадью свыше 40000 квадратных метров, количество учеников - 2500 человек. Самую большую школу в России строили 2 года и сейчас она практически готова к учебному году, передает "ТВ Центр".

Проект школы - экспериментальный и, по словам её создателей, не имеет аналогов во всем мире. В четырех корпусах  обустроены отдельные учебные блоки для младшей, средней и старшей школы, а также полноценный культурно-спортивный комплекс с гигантским зрительным залом на 1060 мест.

Внутри новая школа напоминает современный университетский кампус, подобный тем, которые можно увидеть в западных молодежных фильмах. Здесь для учащихся есть и классы-лаборатории, и мастерские с настоящими станками и даже персональные шкафчики для одежды и учебников, чтобы не таскать с собой тяжелые рюкзаки.

Ну а главная гордость школы - детский технопарк Кванториум - футуристическая площадка для получения дополнительного профессионального образования. Участвовать в научных проектах Кванториума смогут не только учащиеся школы, но и другие юные москвичи. Набор в школу и на дополнительные образовательные программы уже открыт на сайте учебного заведения.

Татьяна Сидорова, Тимур Ахмедов, "ТВ Центр".

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