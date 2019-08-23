В Москве выберут "супердедушку"

23 августа проходит финал конкурса "Супердедушка Москвы - 2019"

В парке "Музеон" выбирают "Супердедушку Москвы - 2019". В пятницу - финал конкурса. На сцену в элегантных чёрных костюмах вышли победители окружных этапов. И для начала продемонстрировал свои способности танцевать и классический вальс, и буги-вуги, сообщает "ТВ Центр".

Мужчины на этом конкурсе также соревнуются в вокале, кулинарии, и ремёслах. Им от 60 до 75 лет. Все имеют внуков, ведут здоровый образ жизни и участвуют в программе "Московское долголетие".