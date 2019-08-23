ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Куда пойти в выходные в Москве

15:09
  • пятница
  • 23 августа 2019

Москвичей и гостей столицы ждет множество мероприятий

Фестиваль "Спасская башня" на Красной площади и волшебная "Ночь кино". Уже только двух этих событий достаточно, чтобы ближайшие дни, проведённые в Москве, подарили яркие впечатления и запомнились надолго. А ведь еще будет Международный слёт дронов - в парке Горького, ярмарка "Казачья станица"- в Коломенском.

Розы, пальмы, кипарисы и скамейки, точно как в парке Ливадийского дворца. Площадь революции на две недели превратилась в набережную Ялты. Всё благодаря фестивалю "Цветочный джем". Все растения привезли из Крыма, передает "ТВ Центр".

В цветах - вся Москва. Прямо в центре столицы можно отдохнуть в тени деревьев под шелест трав – например, в саду памяти Пушкина в Камергерском переулке. Цветочный фестиваль – это не только цветы. Дизайнеры используют самые необычные материалы.

На Манежной площади расцветает карта ВДНХ. Композиция посвящена 80-летию легендарной выставки. 4 тысячи кустовых хризантем - почти 5 миллионов цветков.

Некоторые проекты "Цветочного джема" остаются в подарок Москве. Например, сад в сквере Майи Плисецкой или парк "Феникс" на Светоозёрской. В дни фестиваля здесь насыщенная программа. Концерты, кулинарные мастер-классы, резьба по дереву и даже средневековые ремёсла. На площадках "Цветочного джема" "Золотая маска" представляет кукольные спектакли театров со всей России. А на Тверском бульваре - сказка "Алиса в стране чудес". Герои встречают гостей у волшебных арт-объектов, загадывают загадки и предлагают поиграть.

Акция "Ночь кино" - это предпремьерные и ретро-показы, не только в кинотеатрах, но и в самых необычных местах. Фильмы, сериалы, лекции, обсуждения,  презентации и экскурсии в кинофонды. Все бесплатно, нужна только регистрация.

В Парке Горького в эти выходные пройдёт второй международный фестиваль дронов. Соревноваться будут десятки участников со всего мира, а каждый желающий сможет попробовать себя в роли пилота на компьютерном симуляторе.

На праздник казачьей культуры в субботу приглашает музей-заповедник "Коломенское". Концерты, мастер-классы, интеллектуальные и спортивные игры, и, конечно, настоящая казачья джигитовка.

А путешествие по всей России можно совершить в музее современной истории. Природа, животные, архитектура и, конечно, люди, от Дальнего Востока до Калининграда – на фотовыставке "Самая красивая страна". 

Ну а одно из самых ярких событий - фестиваль "Спасская башня". Торжественное шествие участников стартует в субботу в полдень на ВДНХ. Помимо вечерних шоу на Красной площади, оркестры выступят в парках и скверах столицы.

Полина Кастрицкая, Тимур Ахмедов, "ТВ Центр".

Главное сегодня
Джазовый вечер в Измайловском парке
Джазовый вечер в Измайловском парке
Фестиваль "Спасская башня"
Фестиваль "Спасская башня"
Фестиваль дрон-рейсинга в Парке Горького
Фестиваль дрон-рейсинга в Парке Горького
Летний Кубок ЦАО по настольному теннису
Летний Кубок ЦАО по настольному теннису
Фестиваль стекла Moscow Glass Fest
Фестиваль стекла Moscow Glass Fest
Фестиваль Чехии в саду имени Баумана
Фестиваль Чехии в саду имени Баумана
"Ночь кино"
"Ночь кино"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.