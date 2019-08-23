Куда пойти в выходные в Москве

Москвичей и гостей столицы ждет множество мероприятий

Фестиваль "Спасская башня" на Красной площади и волшебная "Ночь кино". Уже только двух этих событий достаточно, чтобы ближайшие дни, проведённые в Москве, подарили яркие впечатления и запомнились надолго. А ведь еще будет Международный слёт дронов - в парке Горького, ярмарка "Казачья станица"- в Коломенском.

Розы, пальмы, кипарисы и скамейки, точно как в парке Ливадийского дворца. Площадь революции на две недели превратилась в набережную Ялты. Всё благодаря фестивалю "Цветочный джем". Все растения привезли из Крыма, передает "ТВ Центр".

В цветах - вся Москва. Прямо в центре столицы можно отдохнуть в тени деревьев под шелест трав – например, в саду памяти Пушкина в Камергерском переулке. Цветочный фестиваль – это не только цветы. Дизайнеры используют самые необычные материалы.

На Манежной площади расцветает карта ВДНХ. Композиция посвящена 80-летию легендарной выставки. 4 тысячи кустовых хризантем - почти 5 миллионов цветков.

Некоторые проекты "Цветочного джема" остаются в подарок Москве. Например, сад в сквере Майи Плисецкой или парк "Феникс" на Светоозёрской. В дни фестиваля здесь насыщенная программа. Концерты, кулинарные мастер-классы, резьба по дереву и даже средневековые ремёсла. На площадках "Цветочного джема" "Золотая маска" представляет кукольные спектакли театров со всей России. А на Тверском бульваре - сказка "Алиса в стране чудес". Герои встречают гостей у волшебных арт-объектов, загадывают загадки и предлагают поиграть.

Акция "Ночь кино" - это предпремьерные и ретро-показы, не только в кинотеатрах, но и в самых необычных местах. Фильмы, сериалы, лекции, обсуждения, презентации и экскурсии в кинофонды. Все бесплатно, нужна только регистрация.

В Парке Горького в эти выходные пройдёт второй международный фестиваль дронов. Соревноваться будут десятки участников со всего мира, а каждый желающий сможет попробовать себя в роли пилота на компьютерном симуляторе.

На праздник казачьей культуры в субботу приглашает музей-заповедник "Коломенское". Концерты, мастер-классы, интеллектуальные и спортивные игры, и, конечно, настоящая казачья джигитовка.

А путешествие по всей России можно совершить в музее современной истории. Природа, животные, архитектура и, конечно, люди, от Дальнего Востока до Калининграда – на фотовыставке "Самая красивая страна".

Ну а одно из самых ярких событий - фестиваль "Спасская башня". Торжественное шествие участников стартует в субботу в полдень на ВДНХ. Помимо вечерних шоу на Красной площади, оркестры выступят в парках и скверах столицы.

Полина Кастрицкая, Тимур Ахмедов, "ТВ Центр".