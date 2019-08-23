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Заворотнюк скрывает от близких страшный диагноз

13:38
  • пятница
  • 23 августа 2019

Работать актриса не сможет

Анастасия Заворотнюк работать, скорее всего, не сможет. Информацию о болезни актрисы подтвердили в театральных кругах – хотя и источник не знает, какой диагноз поставили артистке.
У Заворотнюк после рождения третьего ребенка заподозрили рак мозга

"Прекрасная няня" в последнее время не снимается в кино, забросила соцсети. Актриса изредка мелькала на сцене театров с антрепризным спектаклем "Все мужчины делают это". В марте она играла в Санкт-Петербурге, а 8 августа выйти на сцену здесь же уже не смогла. Пока Анастасию заменяет актриса Ирина Сотикова – однако говорят, что ближайшие гастроли под угрозой.

"Диагноз никто не называет, менеджеры актрисы всячески пытаются замять все вопросы на эту тему. Об отмене спектаклей не говорится до последнего. Не знаю, рак это или нет - но до конца месяца актрису будут наблюдать, и лишь в сентябре будет известно, сможет ли она играть. Я слышал, что состояние не критичное, но работать Анастасия, скорее всего, не сможет", - заявил источник "Комсомольской правды".

Представители актрисы сообщения о проблемах со здоровьем Заворотнюк опровергают. По их словам, сорвалось одно-единственное выступление – якобы из-за оформления документов, которым артистка занята из-за американского гражданства мужа.

О том, что у Анастасии Заворотнюк обнаружили онкологическое заболевание сообщил журнал "Тайны звезд". Развилось оно, по мнению некоторых экспертов, из-за процедуры ЭКО, которая сопровождается приемом гормональных препаратов.

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