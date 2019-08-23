Собянин рассказал о снижении социального неравенства в Москве

Снижается и уровень бедности

Уровень бедности в Москве за восемь лет снизился на треть. О динамике снижения социального неравенства в столице рассказал Сергей Собянин.

"Крупнейшие мегаполисы мира притягивают к себе богатых и сверхбогатых людей. Здесь держат свои офисы крупные банки, финансовые компании и нефтяные гиганты, работники которых зарабатывают большие деньги. Культурная элита, поп- и рок-звезды тоже предпочитает большие города. Но большинство жителей мегаполисов – это обычные люди с обычной пенсией или зарплатой. Именно поэтому для многих больших городов очень остро стоит проблема неравенства", - написал Собянин на своем персональном сайте.

Для оценки неравенства как правило используют коэффициент Джини, он изменяется от 0 до 1, чем ближе значение к единице, тем сильнее неравенство. В прошлом году коэффициент Джини для Москвы был равен 0,439.

Кроме того, по словам Собянина, в городе уменьшается и уровень бедности — с 10% в 2010 году до 7,2% в 2018-м.

"Разумеется, у каждой семьи своя жизненная ситуация. И к статистике всегда много претензий. Тем не менее, город движется в правильном направлении, создавая максимально благоприятные возможности для всех", - подытожил мэр.