ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин рассказал о снижении социального неравенства в Москве

13:55
  • пятница
  • 23 августа 2019

Снижается и уровень бедности

Уровень бедности в Москве за восемь лет снизился на треть. О динамике снижения социального неравенства в столице рассказал Сергей Собянин.

"Крупнейшие мегаполисы мира притягивают к себе богатых и сверхбогатых людей. Здесь держат свои офисы крупные банки, финансовые компании и нефтяные гиганты, работники которых зарабатывают большие деньги. Культурная элита, поп- и рок-звезды тоже предпочитает большие города. Но большинство жителей мегаполисов – это обычные люди с обычной пенсией или зарплатой. Именно поэтому для многих больших городов очень остро стоит проблема неравенства", - написал Собянин на своем персональном сайте.

Для оценки неравенства как правило используют коэффициент Джини, он изменяется от 0 до 1, чем ближе значение к единице, тем сильнее неравенство. В прошлом году коэффициент Джини для Москвы был равен 0,439.

Кроме того, по словам Собянина, в городе уменьшается и уровень бедности — с 10% в 2010 году до 7,2% в 2018-м.

"Разумеется, у каждой семьи своя жизненная ситуация. И к статистике всегда много претензий. Тем не менее, город движется в правильном направлении, создавая максимально благоприятные возможности для всех", - подытожил мэр.

Новости по теме
Москва-сити
Москва-сити
Прохожий с коляской в Москве
Прохожий с коляской в Москве
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.