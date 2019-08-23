Заявителям акций 31 августа отказали из-за торжеств ко Дню знаний

Организаторам предлагали другую дату, но они отказались

Московские власти не согласовали акции 31 августа в связи в связи с мероприятиями по случаю Дня знаний. Об этом сообщили в департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы.

Там объяснили, что 31 августа и 1 сентября в столице традиционно запланирован ряд мероприятий для школьников, студентов-первокурсников и их родителей. Программа включает в себя концерты, мастер-классы, выставки и экскурсии на улицах, в парках и пешеходных зонах, в том числе в центральной части города.

"В связи с подготовкой и проведением праздничных мероприятий заявителям было отказано в проведении мероприятий на центральных улицах города. Также размещение заявленного организаторами количества участников акций в указанных местах не представляется возможным по причине большого числа участников массовых мероприятий, посвященных Дню знаний", - сообщили в департаменте.

Кроме того, в связи с завершением сезона отпусков на дорогах могут возникнуть заторы. В департаменте отметили, что заявителям предлагали провести мероприятие 25 августа на проспекте Академика Сахарова, но они отказались.