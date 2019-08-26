Жизнь россиян сильно изменится с 1 сентября

Прибавка к пенсии, борьба с билетными спекулянтами и нововведения для призывников

Лето подходит к концу и уже в это воскресенье осень вступает в свои законные права с очередной порцией важных изменений в жизни. Они затронут пенсионеров, водителей, помощников судей, спекулянтов, а также владельцев беспилотников. ТВЦ.RU подготовил очередную памятку нововведений.

Пенсионерам

К 1 сентября в России завершается беззаявительный перерасчет пенсий. Сельские пенсионеры, имеющие стаж не менее 30 лет, смогут получит прибавку к фиксированным начислениям в размере 1333 рублей в месяц.

Водителям

Водители, попавшие в ДТП, с 1 сентября смогут оформлять европротокол онлайн через портал Госуслуг. Нововведение поможет облегчить взаимодействие между страховыми компаниями и их клиентами.

Спекулянтам

С 1 сентября вступит в силу закон, который будет бороться с перекупщиками билетов. Сайты мероприятий начнут сообщать о реальной цене билета, а "накрутка" не превысит 10% от его стоимости. Те, кто распродает билеты, должны будут заключать договор с учреждением культуры.

Кроме того, меняются правила возврата билета: теперь не позднее чем 10 дней до мероприятия можно будет вернуть полную стоимость билета, исключения составляют только форс-мажорные ситуации.

Родителям

С начала учебного года родителям, чьи дети ходят в детский сад, не придется приносить медицинские справки, так как Роспотребнадзор и учебные учреждения перешли на электронный документооборот.

Призывникам

С первого дня осени мужчины, имеющие право на отсрочку от службы в армии, могут отказаться от него. Для этого нужно подать заявление в призывную комиссию, после чего можно будет пойти служить.

Нотариусам

Населенные пункты, где нет нотариуса, его функции будут выполнять главы администрации. С 1 сентября они получат такие полномочия. Исключения составляют только завещания и доверенности на распоряжение недвижимостью, их они по-прежнему не смогут заверять.

Владельцам беспилотников

С 27-го сентября владельцы беспилотников обязаны будут регистрировать свои летательные аппараты в Росавиации. В течение 10 дней со дня приобретения или ввоза беспилотника нужно подать заявление, а присвоенный номер нанести на элементы конструкции, пишет News.ru.

Кадастровым инженерам

Юридические лица смогут самостоятельно проводить комплексные кадастровые работы. С 16 сентября оформления договора подряда станет необязательным. Это будет возможно даже в том случае, если отсутствует утвержденный проект межевания территории.

Помощникам судей

С 1 сентября в России будет пределен правовой статус помощника судьи. Он будет помогать в организации судебных дел, вести протокол заседания и проверять явку его участников. У граждан появится право требовать отвода помощника судьи.