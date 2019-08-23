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У тренера "Спартака" нашли рак

14:17
  • пятница
  • 23 августа 2019

Информация появилась на сайте болельщиков клуба

Онкологическое заболевание обнаружено у бывшего защитника московского "Спартака" Василия Кулькова. Диагноз врачи поставили еще месяц назад, сейчас экс-футболист проходит сеанс химиотерапии.

Как сообщил официальный сайт объединения болельщиков красно-белых "Фратрия", у Кулькова плоскоклеточный рак пищевода. Лечение он проходит в профильной больнице в Красногорске.

53-летний Василий Кульков входит в тренерский штаб академии "Спартака" имени Федора Черенкова. Ранее он руководил молодежной командой клуба.

В составе "Спартака" Кульков выступал с 1989 по 1991 и с 1995 по 1997 годы. В 1989 году вместе с клубом он стал чемпионом СССР, в 1991 – серебряным призером, а в 1995 – бронзовым призером чемпионата России.

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Тренерский состав ФК "Спартак"
Тренер "Спартака" Василий Кульков
Тренер "Спартака" Василий Кульков
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