Путин и Эрдоган созвонились из-за ситуации в Сирии

Лидеры обсудили положение дел в Идлибе

В пятницу Владимир Путин провёл телефонный разговор со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Как сообщает пресс-служба Кремля, главы государств договорились активизировать совместные усилия, чтобы ликвидировать террористическую угрозу, исходящую из зоны деэскалации Идлиб.

Рассмотрели и другие аспекты сирийского урегулирования, а также важные вопросы ближневосточной повестки. И условились о продолжении личных контактов.