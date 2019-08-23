Путин и Эрдоган созвонились из-за ситуации в Сирии

Лидеры обсудили положение дел в Идлибе
В пятницу Владимир Путин провёл телефонный разговор со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщает "ТВ Центр".
Как сообщает пресс-служба Кремля, главы государств договорились активизировать совместные усилия, чтобы ликвидировать террористическую угрозу, исходящую из зоны деэскалации Идлиб.
Рассмотрели и другие аспекты сирийского урегулирования, а также важные вопросы ближневосточной повестки. И условились о продолжении личных контактов.
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