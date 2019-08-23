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Путин и Эрдоган созвонились из-за ситуации в Сирии

14:43
  • пятница
  • 23 августа 2019

Лидеры обсудили положение дел в Идлибе

В пятницу Владимир Путин провёл телефонный разговор со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Как сообщает пресс-служба Кремля, главы государств договорились активизировать совместные усилия, чтобы ликвидировать террористическую угрозу, исходящую из зоны деэскалации Идлиб.

Рассмотрели и другие аспекты сирийского урегулирования, а также важные вопросы ближневосточной повестки. И условились о продолжении личных контактов.

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