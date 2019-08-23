Кремль подтвердил начало диалога между Путиным и Зеленским

В Москве ситуацию рассматривают с "осторожным оптимизмом"

Диалог между президентами России и Украины – Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским – начался. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о возможном улучшении отношений между двумя странами.

"Пока мы констатируем начало диалога между двумя президентами - между президентом Путиным и президентом Зеленским. И констатируем, как мы уже говорили, определенные контакты, которые осуществляют в развитие этих разговоров, в развитие тех пониманий, которые были достигнуты в ходе этих разговоров", - заявил Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента России напомнил недавнее заявление Владимира Путина, который говорил об "осторожном оптимизме" после телефонных разговоров с Владимиром Зеленским.

Днем ранее стало известно, что Москва и Киев предварительно договорились об обмене 33 россиян на 33 граждана Украины. Предполагается, что обмен может состояться до конца августа, сообщает РИА Новости.