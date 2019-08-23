Зеленский побежал за помощью к Лукашенко

В Минске размышляют, стоит ли оказывать поддержку

Владимир Зеленский попросил помощи у Александра Лукашенко. Президент Белоруссии вспомнил об этом во время рабочей встречи с премьер-министром Сергеем Румасом. Лукашенко пытался выяснить мнение главы кабмина о том, стоит ли помогать Киеву.

"У нас вроде бы и с Украиной сейчас неплохие отношения. Мы разговаривали с президентом. Они просили какой-то поддержки. Как мы, оказываем - не оказываем?", - спросил Лукашенко Румаса. Президент Белоруссии не стал вдаваться в детали, а ответ премьера белорусское агентство БЕЛТА не приводит.

Лукашенко также отметил, что есть вопрос некоторых проблем с логистикой в торговле транзитом через Украину. В то же время, белорусский лидер самокритично заметил, что это, скорее всего, недоработки белорусской стороны - Лукашенко уверен, что Украине, как транзитной стране, невыгодно препятствовать этому процессу.

Около месяца назад президенты Украины и Белоруссии говорили по телефону. Владимир Зеленский и Александр Лукашенко обсудили политическое и экономическое взаимодействие. Белорусский лидер поздравил Зеленского с победой его партии на выборах в Верховную раду.