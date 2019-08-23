Нетаньяху проинформировал Путина о поездке к Зеленскому

Лидеры России и Израиля поговорили по телефону

Владимир Путин и Биньямин Нетаньяху в пятницу поговорили по телефону. Лидеры России и Израиля обсудили ситуацию в Сирии и другие вопросы.

Как сообщили в Кремле, Путин и Нетаньяху высказали взаимный интерес в поддержании сотрудничества по сирийскому направлении, а также в борьбе с международным интересом. Шла речь и о двустороннем сотрудничестве.

Кроме того, Биньямин Нетаньяху проинформировал Владимира Путина о своем недавнем визите в Киев, сообщает на сайте Кремля.

Это первый визит израильского премьера на Украину за 20 лет. Там Нетаньяху провел переговоры с Владимиром Зеленским. Визит не обошелся без скандала. Супругу премьера обвинили в неуважении к украинцам из-за того, что она якобы бросила крошки приветственного каравая на землю.

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