Алибасову резко стало плохо после съеденных чебуреков на обед

Фанаты отчитали продюсера за наплевательское отношение к своему здоровью

Продюсеру группы "На-На" Бари Алибасову стал плохо после того, как он отобедал жареными чебуреками с мясом.

Алибасов опубликовал фотографию из ресторана и сопроводил ее подписью: "Еда еле проходит, КРОТ до сих пор дает о себе знать".

Увидев рацион Алибасова, только что вышедшего из больницы после сильнейшего отравления, поклонники удивились, что он не сидит на жесткой диете, пишет teleprogramma.pro.

"Кто же после реанимации чебуреки жрет…", "Чебуреки после крота - лучшая еда", "Так если плохо проходит, может еще раз кротом прочистить?", "Ничего себе, при больном желудке чебуреки!! Вы это прекращайте!", - написали разгневанные фанаты. (Орфография и пунктуация авторов сохранена - прим.ред.).

Неравнодушные посоветовали Алибасову есть куриный бульон с сухариками, а также пользоваться размельчителем.

4 июня Бари Алибасов выпил по ошибке жидкость для очистки труб "Крот". Врачи диагностировали у него сильнейшие ожоги желудка, пищевода и дыхательных путей. Несколько дней Алибасов пробыл в медикаментозной коме, из-за чего у него частично отказала память. Обо всё этом рассказали представитель Алибасов и его сын, но медиасообщество засомневалось в том, что история с отравлением Алибасова произошла на самом деле. Возможно, "отравление "Кротом" было придумано для раскрутки новой концертной программы группы "На-На".

Видео: Алибасов в больнице после отравления "Кротом"