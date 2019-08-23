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Лидера сборной России по хоккею дисквалифицировали на 4 года за кокаин

15:18
  • пятница
  • 23 августа 2019

Положительный допинг-тест был взят во время последнего ЧМ

Форварда сборной России по хоккею Евгения Кузнецова дисквалифицировали на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Такое решение вынесла Международная федерация хоккея.

Как сообщили в спортивной организации, положительный допинг-тест был взят 26 мая 2019 года во время последнего ЧМ в Словакии. Исследование показало, что спортсмен употреблял кокаин.

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги "Вашингтон" отказался от вскрытия пробы "Б". Срок отстранения отсчитывается от 13 июня 2019 года.

Кузнецова заподозрили в употреблении кокаина после того, как в мае в Сети появилось видео с участием спортсмена. На кадрах он разговаривает по телефону, а на столе рядом рассыпан белый порошок.

Кузнецов заявил, что никогда не употреблял наркотики, а само видео якобы было снято годом ранее в Лас-Вегасе после победы "Вашингтона" на Кубке Стэнли. Тогда он также отметил, что готов пройти любые медицинские экспертизы.

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