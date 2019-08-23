Ездить, как президент: сколько стоит Aurus

Первый шоурум бренда открылся в Москве

Первый шоурум Aurus открылся в комплексе "Москва-Сити". Посетители смогли осмотреть два автомобиля, которыми пока представлен бренд: седан Senat S600 и лимузин Senat L700. Цена на автомобиль "как у президента" также была объявлена.

"Автомобиль, который представлен перед вами, — Aurus Senat. Его цена в базовой комплектации — 18 миллионов рублей", — сказал на церемонии открытия гендиректор Aurus Адиль Шириновон.

Разговоры о российском автомобиле представительского класса для чиновников начались еще в 2012 году. Через два года Минпромторг выбрал концерн Sollers для производства линейки Aurus. Владимир Путин приехал на российском лимузине на инаугурацию в мае 2018 года, после чего стал использовать автомобиль для всех своих поездок.

Модельный ряд Aurus двумя представленными автомобилями не ограничится. В него войдут также минивэн Arsenal, внедорожник Komendant, а также кабриолет, который уже принимал участие в Параде Победы – имени ему пока не дали. В ряду Aurus заявлены мотоцикл и даже вертолет.

"Лимузином Путина" вызвал живой интерес и за рубежом. Президент Туркмении договорился о покупке всей линейки российских машин – особенно ему понравился Aurus Senat в золотом цвете, пишет "Коммерсант".