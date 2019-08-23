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Столичные профсоюзы запустили информационный сайт по выборам в МГД

15:48
  • пятница
  • 23 августа 2019

Сервис упростит процесс голосования

В Москве появился новый сервис по информацию о выборах депутатов Мосгордумы. Об этом сообщил председатель Московской федерации профсоюзов Михаил Антонцев.

"Выборы - это, прежде всего, дело горожан. Чем большее количество в них примут участие, тем они будут более верными, более осознанными. Не будет возможности у определенных людей говорить, что "я никуда не ходил", "мне они не нравятся, они не такие". Наша задача, задача профсоюзов - разъяснять людям, каким образом, где они могут, с какими сервисами провести голосование. Мы приняли официальное решение об организации агитационной работы за явку на избирательные участки москвичей. В связи с этим для того, чтобы это стало реальностью, мы приняли решение проинформировать каждого москвича, где находится его избирательный участок, и сделали сервис, в котором указывается место регистрации москвича и место, где будет проходить голосование 8 сентября", - сообщил он агентству "Москва".

По словам главы федерации профсоюзов, человек не должен "копаться в бумагах", а легко найти информацию о голосовании. Для этого достаточно посетить сайт и ввести в поисковую строку адрес регистрации.

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