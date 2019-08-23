Сына принца Гарри обкололи из-за прихоти Меган Маркл

Поездка в Африку для Арчи - большой риск
Принц Гарри и его супруга Меган Маркл готовятся к поездке в Африку. С собой они своего первенца – сына Арчи, для мальчика это будет первая серьезная поездка за границу.
Герцог и герцогиня Сассекские этой осенью отправляются в официальную поездку по Южной Африке, на ней настояла Меган. Ей важно, чтобы сын познакомился с корнями. Поэтому, чтобы уберечься от всех инфекций, семье нужно пройти вакцинацию, в том числе трехмесячному Арчи.
Так мальчику сделают прививки от желтой лихорадки, гепатита А, полиомиелита и столбняка, тифа, туберкулеза. Всего шесть уколов, пишет издание Express.
Однако некоторые из них Арчи противопоказаны, пока ему не исполнится 9 месяцев. Например, прививка от желтой лихорадки. Поэтому Гарри и Меган нужно будет быть крайне осторожными и стараться не допустить, чтобы их сын подхватил опасный вирус. Для вакцины против гепатита А и Брюшного тифа Арчи также слишком молод – эти прививки делают детям от года и старше.
По словам специалистов, путешествия в Африку – большой риск для Арчи, однако, если его родители ответственно подойдут к ней и предпримут все меры профилактики и гигиенических предосторожностей, то риски существенно снизятся.
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