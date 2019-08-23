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Борис Джонсон выкрикнул нацистское приветствие (видео)

16:23
  • пятница
  • 23 августа 2019

Британский премьер заговорил на украинском языке

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон поздравил украинцев с Днем Независимости на украинском языке. Видео с заговорившим на мове политиком опубликовано в твитере британского посольства Украины в Великобритании.

На кадрах британские дипломаты цитируют стихи песни Тараса Петриенко "Украина". В конце ролика к поздравлениям присоединяется Джонсон. "Слава Украине!" – говорит он.

Лозунг "Слава Украине!" с ответом "Героям слава!" в 1941 году был принят как приветствие между членами Организации украинских националистов (ОУН) и Украинской повстанческой армии (УПА) (обе организации запрещены в России). Боевые отряды ОУН-УПА во время Второй мировой войны сотрудничали с фашистами.

Один из основателей организаций – Степан Бандера – объявлен на Украине национальным героем. Верховная Рада в октябре 2018 года утвердила "бандеровский" лозунг как официальное воинское приветствие.

Накануне Джонсон оказался в центре скандала из-за видео, на котором он закинул ноги на стол в Елисейском дворце во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

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