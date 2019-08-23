Россияне увидят "Метро 2033" в 2022 году

Автор называет ленту "блокбастером мирового уровня"

Нашумевший роман Дмитрия Глуховского "Метро 2033" экранизирован. Зрители увидят фильм в 2022 году. Об этом сообщил сам писатель в соцсетях.

"Наши амбиции совпали - создать блокбастер мирового уровня и удивить даже тех, кто читал трилогию "Метро" и знает ее наизусть. А чтобы не разочаровать их, я готов стать креативным продюсером картины и помогать в ее создании словом и делом", - сказал Глуховский.

"Метро 2033" переведен на 37 языков, он стал международным бестселлером. Сюжет построен вокруг жизни людей в московском метро после ядерной войны. Экранизацией романа займутся компании ТНТ-PREMIER Studios, телеканал ТВ-3 и кинокомпания "Централ Партнершип", передает ТАСС.