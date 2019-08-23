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Титулованный бодибилдер умер в Москве на свой день рождения

16:38
  • пятница
  • 23 августа 2019

Он отошел в тренерскую, чтобы ответить на поздравления, и больше из нее не выходил

Вице-президент Федерации Московской области по бодибилдингу Дмитрий Жигулин умер в свой день рождения – ему исполнилось 47 лет.

Трагедия произошла в столичном фитнес-клубе. В этот день Жигулин проводил обычную тренировку для своих учеников, пишет интернет-портал "Дни.ру". Затем он зашел в свой тренерский кабинет, чтобы ответить на поздравления в соцсетях, и больше из него не вышел.

Спустя время его обнаружили ученики, мужчина лежал на полу без сознания. Прибывшие в спортзал медики констатировали смерть бодибилдера. По предварительным данным, причиной смерти стала острая сердечно-сосудистая недостаточность.

Как пишет "Московский комсомолец", развитию этого недуга способствовала привычка спортсмена постоянно пользоваться носовым спреем из-за искривленной перегородки. Известно, что он пагубно влияют на сосуды. Также Жигулин страдал от повышенного давления. 

Кроме подмосковной федерации по бодибилдингу, Дмитрий Жигулин входил в пятерку лучших судей международной категории, вел индивидуальные занятия и был популярным в своих кругах спортсменов. У него остались жена и взрослый сын.

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