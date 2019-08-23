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"Занесли инфекцию": врачи едва не сгубили Михалкова

17:03
  • пятница
  • 23 августа 2019

Режиссер рассказал о проблемах со здоровьем

Никита Михалков отложил съемки нового фильма из-за проблем со здоровьем. Об этом он сообщил на фестивале в Крыму.

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Известный режиссер откровенно раскрыл подробности своего состояния. Стоит отметить, что на мероприятие он пришел на костылях.

В настоящий момент Михалков проходит курс серьезного восстановления после многочисленных операций. Режиссер пояснил, что при замене сустава врачи занесли ему инфекцию. После этого он перенес семь операций.

"Трещина в кости и занесенная инфекция. Меняли бедренный сустав и занесли ее. После этого было семь операций и 39 часов наркоза", - рассказал URA.RU Михалков.

Ранее режиссер признался, что после операций ему придется заново учиться ходить.

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