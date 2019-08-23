В Сочи аварийно сел самолет "Уральских авиалиний"

У лайнера возникли неполадки с шасси

Самолет Airbus А320 "Уральских авиалиний", выполняющий рейс Тель-Авив-Сочи, совершил аварийную посадку в аэропорту Сочи.

По предварительным данным, у самолета отказала гидравлика шасси, пишет агентство URA.RU.

Посадка прошла в штатном режиме со второго раза. На борту находились 160 пассажиров, никто из них не пострадал.

На прошлой неделе Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии", летевший из Москвы в Симферополь, совершил аварийную посадку возле аэропорта Жуковский в кукурузном поле. На борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. Никто не погиб, 76 человек получили травмы.