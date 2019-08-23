ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Сочи аварийно сел самолет "Уральских авиалиний"

16:59
  • пятница
  • 23 августа 2019

У лайнера возникли неполадки с шасси

Самолет Airbus А320 "Уральских авиалиний", выполняющий рейс Тель-Авив-Сочи, совершил аварийную посадку в аэропорту Сочи.
Стала известна судьба самолета, севшего в кукурузное поле

По предварительным данным, у самолета отказала гидравлика шасси, пишет агентство URA.RU.

Посадка прошла в штатном режиме со второго раза. На борту находились 160 пассажиров, никто из них не пострадал.

На прошлой неделе Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии", летевший из Москвы в Симферополь, совершил аварийную посадку возле аэропорта Жуковский в кукурузном поле. На борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. Никто не погиб, 76 человек получили травмы.

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзен"

Читайте также:
Главное сегодня
Самолёт Airbus A320 авиакомпании "Уральских авиалиний"
Самолёт Airbus A320 авиакомпании "Уральских авиалиний"
Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии"
Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.