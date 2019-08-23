Медведев назвал условия перехода на четырехдневку

Премьер также посоветовал не воспринимать буквально его слова

Изменения условий труда, которые касаются многих в нашей стране, обсудил председатель правительства Дмитрий Медведев с главой Российского союза промышленников и предпринимателей Александром Шохиным. Об этом сообщает "ТВ Центр".

В центре внимания оказалась инициатива сократить рабочую неделю до четырех дней. Премьер-министр подчеркнул, что идею не стоит воспринимать буквально. Речь пока идёт об отдалённой перспективе, которая может быть реализована только с учётом всех нюансов. Ущемляться не должны интересы ни одной из вовлечённых сторон.

Медведев напомнил, что ещё совсем недавно - по историческим меркам - в нашей стране нормой была шестидневная рабочая неделя. С развитием общества и технологий назрела дискуссия о пересмотре устоявшегося порядка. Глава правительства отметил, что уже дал поручение министерствам проработать вопросы по урегулированию трудовых процессов, и призвал подключиться Союз промышленников и предпринимателей.

"Контекст, о котором вы в том числе и с трибуны подчёркивали, и сейчас отметили, он позволяет нам действительно увязать все аспекты, связанные и с трансформацией собственной технологической базы. И рост производительности труда, и то же изменение трудового законодательства. И, безусловно, тут должен быть и у работников выбор. Поэтому мы готовы включиться в эту работу вместе с правительством и оценить все аспекты, оценить позицию всех заинтересованных сторон", - сказал президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.

"Правильно отметили, что если говорить об изменении в регулировании, то эти изменения должны быть гибкими. Кто-то хочет работать больше, кто-то хочет работать меньше, но при понимании того, что, естественно, сохраняется система оплаты труда, которая изначально предусмотрена трудовым договором. Это первое. И второе. Такие возможности должны быть просто предусмотрены трудовым законодательством", - заявил председатель правительства России Дмитрий Медведев.

Он отметил, что переход на четырехдневную рабочую неделю станет возможным, если России при этом удастся наращивать производительность труда и сохранить уровень зарплат.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен