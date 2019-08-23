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Путин поздравил Кадырова с открытием мечети в Шали

18:03
  • пятница
  • 23 августа 2019

Это крупнейшая мечеть в Европе

Владимир Путин провел телефонный разговор с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Президент поздравил руководителя республики с 68-й годовщиной со дня рождения его отца, первого президента республики Ахмата Хаджи Кадырова, а также с открытием в городе Шали крупнейшей в Европе мечети, которую назвали "Гордость мусульман". По этому случаю глава государства направил жителям региона поздравительную телеграмму.

Мечеть может вместить 30 тысяч человек и занимает площадь более 5 гектаров. Высота ее купола - 43 метра, по сторонам расположены четыре минарета по 63 метра каждый. Строительство мечети началось в декабре 2012 года.

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