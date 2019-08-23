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Стало известно о новых фактах иностранного вмешательства в дела России

18:22
  • пятница
  • 23 августа 2019

В Госдуме прошло первое заседание специальной комиссии

Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России провела первое заседание. Об этом сообщает "ТВ Центр".

По его итогам депутаты рассказали, что обратились к правоохранителям и в органы государственной власти с просьбой предоставить информацию по подобным случаям. Также они заявили о намерении приглашать на следующие заседания отечественных экспертов и представителей иностранных СМИ, в частности, журналистов немецкой компании Deutsche Welle.

Решение о создании комиссии по расследованию фактов вмешательства приняли на внеочередном заседании Совета нижней палаты в понедельник. 12 депутатов, вошедшие в ее состав, решили приступить к работе незамедлительно.

"В распоряжении комиссии имеются материалы о вмешательстве в наши дела со стороны других государств, которые были озвучены лидерами фракций. Также подтверждаю, что в нашу комиссию поступили и другие материалы о новых фактах. Вот это мы хотели бы обсудить на площадках в ПАСЕ, мы хотели бы выступить и привести эти факты. Мы не правоохранительный орган, мы орган политический, но об этой нашей работе весь мир должен узнать, о фактах вмешательства", - сообщил глава комиссии Госдумы России по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России, председатель комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

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