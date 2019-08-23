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Умер один из богатейших людей в мире

17:40
  • пятница
  • 23 августа 2019

На его деньги построили свою карьеру Майк Пенс и Майк Помпео

Умер один из самых богатых людей планеты, американский миллиардер Дэвид Кох. Ему было 79 лет.
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В июле 2018 года у Дэвида начались проблемы со здоровьем, он отошел от дел бизнеса. О причине смерти не сообщается, однако ранее у миллиардера нашли рак предстательной железы.

Дэвид и его брат Чарльз владели фирмой Koch Industries, которую основал их отец. Она занимается переработкой нефти, производством удобрений и автомобильных компонентов.

Дэвид Кох занимал 11-ю строчку в списке миллиардеров Forbes. Его состояние оценивается в 50,5 миллиарда долларов. Известно, что бизнесмен вкладывал деньги в вице-президента США Майка Пенса и госсекретаря США Майка Помпео. Отношения Коха и президента США Дональда Трампа были натянутыми – бизнесмен не был согласен с торговой тарифной политикой американского лидера, пишет "Газета.Ru".

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