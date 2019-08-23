В Болгарии умер 15-летний российский спортсмен

Сердце юного атлета остановилось во время тренировки

В Болгарии скончался российский ватерполист Виталий Смирнов. Петербургский спортсмен ушел из жизни накануне, 22 августа, в возрасте 15 лет.

О смерти Смирнова сообщила Федерация водного поло в России. Спортивная организация выразила соболезнования его родным и близким.

Официально о причинах смерти кандидата в юниорскую сборную России не сообщается, однако его одноклубник уточнил, что спортсмен умер во время тренировочного сбора в Болгарии.

Как пишет Агентство бизнес-новостей, во время тренировки Смирнов почувствовал себя плохо и у него остановилось сердце. В настоящий момент семья атлета собирает деньги для того, чтобы вернуть его тело в Петербург.

Смирнов был воспитанником школы олимпийского резерва "Экран". Спортсмен выступал в сборной команды Санкт-Петербурга. Победитель Спартакиады 2019 года, он также являлся кандидатом в мастера спорта и кандидатом в состав юниорской сборной России.

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