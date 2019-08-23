СКР показал видео с "газовой атакой" против силовиков на митинге в Москве

Из-за действий провокатора пострадали несколько военнослужащих

Следственный комитет России показал видео, на котором человек в балаклаве из толпы распыляет газ в сторону силовиков. В ролике, по данным следствия, запечатлен обвиняемый в насилии в отношении представителя власти Иван Подкопаев.

"По версии следствия, 27 июля 2019 года в ходе акции Подкопаев, скрыв лицо под балаклавой, распылил агрессивное химическое вещество в лица сотрудников полиции и военнослужащих Росгвардии. В результате содеянного двум пострадавшим военнослужащим, получившим химический ожог слизистой обоих глаз, потребовалась медицинская помощь", - сообщили в СКР.

22-летний Иван Подкопаев был задержан в тот же день по горячим следам. В ходе личного досмотра у него были изъяты ножи, противогаз и молоток. Молодой человек категорически отрицал причастность к нападению. Однако следователям удалось собрать неопровержимые и подтверждённые экпертами доказательства причастности Подкопаева к преступлению.

В Москве несанкционированные митинги прошли 14 и 27 июля, а также 3 августа из-за отказа в регистрации ряду кандидатов в депутаты Мосгордумы - в подписных листах значились умершие люди. Оппозиционерам предлагали провести согласованную акцию протеста или обжаловать решение избиркома, однако они организовали нелегальные митинги. По факту массовых беспорядков и нападений на представителей власти возбуждены уголовные дела.