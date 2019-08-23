Два брата в костюмах Стича совершили серию дерзких ограблений (видео)

При обыске у них нашли игрушечный пистолет

В Тольятти задержаны два брата, которые грабили автозаправки и микрофинансовые организации в ростовых костюмах Стича или камуфляжной одежде.

Как сообщает kp.ru, не всегда налеты креативных грабителей были успешными – несколько раз им приходилось скрываться с места преступления ни с чем.

Благодаря камерам видеонаблюдения злодеев удалось задержать. Ими оказались два брата – 21 года и 16 лет. Все вырученные деньги юноши тратили на себя. При обыске у них изъяли костюмы и игрушечный пистолет. В отношении грабителей возбуждено уголовное дело.