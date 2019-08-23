Демонтаж севшего в кукурузу А321. Видео с коптера

Лайнер уберут с поля за выходные

Севший в кукурузное поле самолет А321 "Уральских авиалиний" начали демонтировать. С помощью гидравлических ножниц специалисты "отпилили" кабину пилотов и частично разобрали крылья.

Ожидается, что работы завершатся за выходные и уже к 26 августа самолет уберут с кукурузного поля. Видео демонтажа самолета опубликовало агентство "Москва".

Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии", летевший из Москвы в Симферополь, совершил аварийную посадку около аэропорта "Жуковский" прямо в кукурузном поле утром 15 августа. В оба двигателя пассажирского лайнера попали птицы. Из-за их отключения пилоты приняли решение сажать самолет в поле.

В результате аварийной посадки никто не погиб, несколько десятков человек получили травмы. Решением президента экипаж воздушного судна представлен к государственным наградам.

Видео: Пассажир А321 снял на видео момент столкновения со стаей чаек