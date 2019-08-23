Пассажирский автобус влетел в трубопровод в Удмуртии

20 человек получили травмы

В Удмуртии 20 человек, в том числе ребенок, пострадали в результате столкновения пассажирского автобуса "Нефаз" с трубопроводом.

Авария произошла в Ижевске. По предварительным данным, водитель не справился с управлением и наехал на опору воздушного трубопровода. На кадрах, опубликованных в социальных сетях, можно заметить, что переднюю часть автобуса буквально смяло в гармошку, а лобовые стекла вылетели на проезжую часть.

"Пассажиры автобуса получили повреждения различной степени тяжести", - сообщили "Интерфаксу" в ГИБДД. Всего в автобусе находились 30 человек.

Другие подробности произошедшего выясняются.