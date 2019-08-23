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Путин бросил шайбу на Кубке мира по хоккею

20:06
  • пятница
  • 23 августа 2019

Президент открыл молодежный турнир

Президент России Владимир Путин сделал символическое вбрасывание шайбы в стартовом матче Кубка мира по хоккею среди молодежных команд "Сириус-2019". Видео с турнира публикует ТВЦ.RU.

В пятницу глава государства посетил открытие спортивного мероприятия вместе с премьер-министром Дмитрием Медведевым. Перед началом игры Путин поприветствовал участников турнира и болельщиков и поблагодарил, что они приехали в Россию.

"Уверен, что сегодня и в предстоящие дни молодые спортсмены продемонстрируют все свои лучшие свои качества, продемонстрируют замечательную игру и порадуют своих болельщиков", - сказал президент. Он поздравил всех участников соревнований и пожелал им успехов.

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