"Сидит с Настей": Чернышов выхаживает больную Заворотнюк

Фигурист не появляется на работе уже месяц

Слухи о том, что Анастасия Заворотнюк борется с серьезной болезнью, подтверждают не только в тетральных кругах, но и в спортивных.

Друзья мужа актрисы, фигуриста Петра Чернышева, утверждают, что и до них дошла информация о недуге Анастасии. "Петя не выступает в ледовых шоу Татьяны Навки уже месяц. Сейчас Петя нигде не катается, сидит с Настей. Помогает", - рассказал источник kp.ru ("Комсомольской правде").

Ранее в СМИ появилась информация, что у Анастасии Заворотнюк диагностировали рак мозга после рождения третьего ребенка. Якобы этому поспособствовала гормональная терапия перед ЭКО.