Собянин: вдоль Яузы будет создано единое рекреационное пространство

Мэр Москвы осмотрел ход работ на одном из участков

В Москве появится единая парковая зона протяжённостью более 30 километров. Связать между собой предстоит множество разрозненных больших и малых природных территорий вдоль реки Яузы. На маршруте будут площадки для детей, занятий спортом, эко-тропа, уголки для тихого отдыха и даже летний амфитеатр. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин, который осмотрел ход работ на одном из участков.

Современные детские площадки и прогулочные зоны. Парк вдоль реки Яуза в Южном Медведкове стал еще более привлекательным для местных жителей. Одних - вдохновляет на творчество, других - на активное занятие спортом.

"За такой короткий срок этот парк преобразился. Мы гуляли, когда еще здесь просто была зеленая зона. Когда здесь на каждом шагу жарили шашлыки, не очень было, хотелось тишины, и дети были маленькие, а сейчас это настолько потрясающе", - поделилась впечатлениями жительница района Ирина Денисова.

На северо-востоке Москвы таких зеленых зон вдоль рек Яуза и Чермянка немало. И многие уже давно не приводились в порядок. За последние годы их активно стали благоустраивать. Один из крупнейших проектов этого года - создание современной береговой линии вдоль улицы Заповедная, где точно можно будет отвлечься о городской суеты. По просьбам местных жителей здесь установят ротонду и создадут 100-метровую прогулочную галерею с перголой, защищающей от летнего зноя. Обустроят деревянные террасы у воды. Не забыли и о художественной самодеятельности.

Пространства для творчества стало больше. Амфитеатр в парке полностью обновили. Удобные зрительские места и новая сцена. Настоящее певческое поле. Концертная площадка ко Дню города в этом районе уже готова.

А для любителей активного отдыха появятся не только новые спортплощадки. В парке наконец-то обустроили удобные дорожки для велосипедистов. Они так вошли во вкус, что на встрече с мэром попросили еще больше продлить зеленый маршрут.

"Мы хотели бы поблагодарить Вас за такой замечательный парк. Одно удовольствие здесь кататься. После благоустройства стало так красиво. Теперь каждый день с друзьями гуляем. И мы хотели бы Вас попросить: можно ли проложить маршрут от МКАД до Сокольников через Яузу?" – обратились москвичи.

"Ну, так оно и будет. Это такой большой проект. Нам понадобится года три, чтобы его завершить. Мы сделали уже полсотни гектаров. То, что вы говорите, это уже весь огромный проект. От МКАД до ВДНХ - это где-то 300 гектаров. Это огромная территория - 30 километров, так что, если вы доедете от МКАД до ВДНХ, обратно уже трудно будет добираться", - ответил Собянин.

В результате будет создан большой парк "Яуза" – единый рекреационный маршрут от МКАД до проспекта Мира и Лосиного острова, связанный с Ботаническим садом и ВДНХ. Общая площадь этой зеленой зоны составит более 30 гектаров. Работы по благоустройству участка поймы реки Яузы в этой части Москвы были начаты в марте и должны быть завершены до конца месяца.

"Это один из самых сложных проектов с точки зрения согласования с жителями, потому что одним нужна активная зона, другим, чтобы тут тихо было, третьим нужно, чтобы все лягушки, которые здесь жили, остались в целости и сохранности. Мне кажется, мы здесь как раз вот компромисс нашли. Здесь как раз соблюдены и все нормы экологии, полностью требования особо охраняемой территории, с одной стороны, а с другой - такое пространство, где можно гулять и отдыхать", - заявил мэр Москвы.

Далее начнется работа в других районах. В следующем году начнут благоустраивать зеленую зону в Северном Медведкове и Отрадном. Еще через год вплотную займутся береговой линией в Бабушкинском районе. В 2022 году облагораживать будут пойму реки Яуза и Чермянка от улицы Декабристов до улицы Мусоргского. А в 2023 году работы по созданию единого парка "Яуза" полностью завершатся.

Елена Сахно, Андрей Булычев, Александр Шкарбанов и Дмитрий Шаракин, "ТВ Центр".