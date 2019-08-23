"Победа" оправдалась за инцидент с летевшей на похороны женщиной

Пассажирку не пустили на рейс обоснованно, считают в авиакомпании

Авиакомпания "Победа" прокомментировала ситуацию, которая сложилась с одной из пассажирок в аэропорту "Внуково". Женщину, которая на считанные минуты не успела на посадку, не пустили на рейс обоснованно, считают в руководстве лоукостера. Но вот к обслуживающей пассажиров в самом аэропорту компании остаются вопросы. "Победа" направила ей претензию с требованием обучить персонал корректной работе с клиентами.

В аэропорту "Внуково" у стойки в зоне вылета пожилая женщина даже не просит, а умоляет пустить её в самолет. Но девушки в униформе непреклонны. На рейс пассажирка опоздала. На часах 19 часов двадцать три минуты. Гейт закрылся несколько минут назад.

Проходящие мимо пассажиры других рейсов, услышав крики и узнав в чем дело, женщину поддерживают. Тем более та уверяет, что она летит на похороны. Причина скандала - ручная кладь оказалась больше по размеру, чем разрешено для бесплатного провоза.

"У меня фрукты были. И детский самолетик пластмассовый. Три. Она говорит – иди, сдай все это в багаж. Эту сумку я одну поставила, все поместилось туда 55 на 40 на 25. А этот самолетик и фрукты у меня не помещаются. Она кричит: иди три тысячи заплати за негабаритность", - рассказала пассажирка Валентина Лисечко.

В авиакомпании сейчас проводят своё расследование. Согласно её данным, Лисечко прилетела из Краснодара в Москву в 17:45. У неё был стыковочный рейс до Чебоксар. В посадочном талоне было указано время, когда прекращается посадка на самолет - 19:15. К стойке пассажирка подошла в 19:18. Ручная кладь была слишком большой. Когда Валентина согласилась оставить лишнее, на часах было уже 19:23. Гейт был закрыт уже 13 минут. Автобусы с пассажирами от перрона уехали.

"У нас есть четкие, понятные правила. Вы можете взять на борт все, что хотите, любого веса. Единственное ограничение - это габариты, которому должна соответствовать ваша ручная кладь. Нам очень жаль, что у нее случилось что-то неприятное в жизни, и она летит, видимо, не отдыхать. Но тем не менее, есть четкие правила и 180 человек в самолете не должны ждать опаздывающего человека", - прокомментировала пресс-секретарь авиакомпании "Победа" Елена Селиванова.

Многие из очевидцев, и тех, кто потом посмотрел этот видеоролик, считают, что авиакомпания могла бы пойти навстречу человеку, попавшему в сложную жизненную ситуацию. В самом лоукостере отвечают - именно благодаря строгим правилам им удается экономить. А значит, и продавать дешевые билеты. И это не их ноу-хау, а общая практика лоукостеров всего мира. В очередной раз просят внимательно читать правила и условия перевозки.

Дмитрий Гусев. "ТВ Центр".