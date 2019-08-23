Собянин открыл фестиваль "Спасская башня"

На несколько дней Москва станет самым музыкальным городом мира

В Москве - первый день музыкального фестиваля "Спасская башня". По Красной площади прошли десятки военных оркестров. Уже в 12 раз грандиозное шоу восхищает москвичей и гостей города. В первый день праздника участники фестиваля получили приветствие от Владимира Путина. Президент отметил, что "Спасская башня" стала востребованным международным проектом.

Барабанная дробь громким эхом разлетается по центру столицы. Под бой кремлевских курантов фестиваль "Спасская башня" открыт. В этом году он может стать самым масштабным за свою историю. 30 музыкальных коллективов из 12 стран мира - и каждый вечер сюрпризы!

Когда еще увидишь музыкантов прямо над Спасскими воротами и услышишь тяжелый рок под аккомпанемент президентского оркестра. "Спасская башня" - это больше, чем фестиваль. Он давно вышел за пределы Красной площади. Музыканты играют на городских вокзалах и в парках, отмечает мэр столицы.

"Спасибо российским коллективам, спасибо гостям фестиваля - военным оркестрам со всего мира! Спасибо за тот праздник, который вы нам дарите. Вы не ограничиваетесь выступлением на Красной площади, вы идете навстречу москвичам - в парки, скверы, железнодорожные вокзалы, на Поклонную гору, на ВДНХ. Спасибо за эту замечательную традицию. Давайте поаплодируем нашим военным оркестрам!" – сказал Сергей Собянин.

Они действительно могут все! Стройными рядами в юбках по брусчатке маршируют. Нет, не девушки - музыканты Кельтского международного оркестра волынок и барабанов. Они постоянные участники фестиваля.

Подробности смотрите в репортаже Матвея Шестакова.