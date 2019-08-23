Анастасия Заворотнюк укатила в Италию после слухов о раке

Помощница артистки сделала важное заявление

Помощница Анастасии Заворонюк и сама артистка лично опровергли слухи о найденной онкологии.

По словам пиар-менеджера артистки, Заворотнюк сейчас находится на отдыхе в Италии вместе с семьей и вернется только в сентябре. "Это грязные слухи, фейк, на которые даже не надо обращать внимание", - цитирует kp.ru ("Комсомольская правда") заявление представителя Заворотнюк по поводу рака.

Ранее СМИ сообщили, что у 48-летней Анастасии Заворотнюк диагностировали рак мозга после рождения третьего ребенка. Якобы этому поспособствовала гормональная терапия перед ЭКО. Ряд источников утверждает, что муж артистки, фигурист Петр Чернышев, уже месяц не участвует в выступлениях и сидит дома с женой.