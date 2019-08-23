Подрезал: названа причина аварии с автобусом в Ижевске

Число пострадавших увеличилось до 24-х человек

В ГИБДД назвали причину страшного ДТП, которое сегодня произошло в Ижевске: автобус влетел в опору трубопровода.

По предварительной версии, причиной аварии стал легковой автомобиль, который подрезал автобус. А тот, в свою очередь, пытаясь уйти от столкновения, влетел трубопровод. Опора пострадала не сильно, опасности обрушения нет. Водитель автобуса был трезв.

В салоне находились 35 человек. Ранее сообщалось о 20 пострадавших, но на данный момент их число увеличилось до 24. Они получили травмы различной тяжести, среди пострадавших есть ребенок. Угрозы для их жизни нет, сообщает ТАСС.

Авария с пассажирским автобусом, следующим по городскому маршруту, произошла вечером в пятницу на пересечении улиц Новоажимого и Азина в Ижевске. Следственный комитет и прокуратура начали проверку по соблюдения правил дорожного движения и перевозки пассажиров.