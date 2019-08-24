В Алеппо заработала фабрика по производству мороженого

Предприятие не работало во время войны

В сирийском Алеппо возобновила работу фабрика по производству мороженого. Во время войны здание было полностью разрушено боевиками, но оборудование удалось спасти. На восстановленном предприятии работают в основном беженцы.

Для сирийцев мороженое - излюбленное лакомство. Правда, иногда возникает его дефицит и тогда за ним выстраиваются большие очереди. В Алеппо фабрик по производству мороженого несколько на огромный город с его почти двумя миллионами жителей. Одну из них еще в 90-е годы основал предприниматель Камиль иль-Шафи, когда понял, что сладкий бизнес по-настоящему перспективен и прибылен.

Ванильное, фисташковое, инжирное, ореховое, шоколадное: от разнообразия рябит в глазах. Сирийцы очень любят смешать в одном рожке сразу несколько вкусов. Иногда его даже трудно удержать в руке. Кафе и небольшие лавки с мороженым в Алеппо - на каждой улице. И многие из них принадлежат Камилю, практически у каждой есть постоянные клиенты.

Ещё два года назад всё было иначе. В восточной части Алеппо, которая тогда была захвачена боевиками, не было не то что мороженого, купить продукты было большой проблемой. Камиль иль-Шафи теперь вспоминает, как всего за год до начала войны вложил большие средства в новое оборудование для расширения производства и как потом под обстрелами вывозил его в соседние районы, сообщает "ТВ Центр".

Теперь здесь уже ничто не напоминает о проблемах: производство полностью восстановлено. Набран штат, в том числе, из недавних беженцев, которые вернулись в город. В ассортименте появились и традиционные восточные сладости из сладкой сметаны.

Алексей Платонов, "ТВ Центр".